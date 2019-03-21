عون: بإستطاعة لبنان المشاركة في إعادة إعمار سوريا ونخطط لإنشاء سكة الحديد الساحلية

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في حوار مع وكالة "سبوتنيك" إن لبنان يمكن أن يشارك في إعادة إعمار سوريا لدينا عدة شركات تتولى إعادة الإعمار، ونحن حاليا نخطط لإنشاء سكة الحديد الساحلية، لدينا مدخلين لسوريا مدخل

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الشمال بإتجاه حمص ومدخل بإتجاه دمشق من البقاع، ولكن هذه الخطة تحتاج إلى وقت".

وأضاف إن باستطاعة لبنان المساهمة من الناحية الجغرافية من خلال مرفأي بيروت وطرابلس.

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وتابع قائلا:"نخطط لانشاء سكة حديد ساحلية حيث ان هناك مدخلين لسوريا احدهما في الشمال في حمص، والثاني باتجاه دمشق من البقاع. وهذه الخطة تستلزم بعض الوقت والاعمار في سوريا لن يتم على المدى القصير".

كما وتحدث الرئيس اللبناني عن العلاقات مع سوريا قائلا:" نحن في لبنان "مطبعون" للعلاقات مع سوريا التي تتميز بوجود سفراء في كلا البلدين، وهي ليست بمقطوعة، وان لبنان بلد مجاور لسوريا ويجمعهما العديد من القضايا المشتركة التي سنبحث بالتأكيد في حلها.

واذا تطلب الامر زيارة فسيتم ذلك، اما اذا لم يتطلبها، فبامكان السفراء والوزراء والمجلس الاعلى القائم بين البلدين البحث بالقضايا ذات الصلة حيث ان زيارة الرؤساء تتطلب وضعا خاصا ولاتكون بغرض السياحة".