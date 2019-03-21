الرئيس اللبناني إلى موسكو في زيارة رسمية في 25 و26 من الشهر الجاري

وجاء في البيان "يقوم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بزيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك يومي 25 و26 آذار/ مارس الجاري".

وأضاف البيان "وسيجري فخامة الرئيس محادثات مع فخامة الرئيس بوتين يوم الثلاثاء المقبل، كما يلتقي عددا من المسؤولين الروس".