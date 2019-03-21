وجاء في البيان "يقوم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بزيارة رسمية إلى جمهورية روسيا الاتحادية، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك يومي 25 و26 آذار/ مارس الجاري".
وأضاف البيان "وسيجري فخامة الرئيس محادثات مع فخامة الرئيس بوتين يوم الثلاثاء المقبل، كما يلتقي عددا من المسؤولين الروس".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني إلى موسكو في زيارة رسمية في 25 و26 من الشهر الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.