وقال الرئيس اللبناني لوكالة "سبوتنيك" "التأثير السلبي للحصار على "حزب الله" يطال كل اللبنانيين والمصارف اللبنانية، لأن كل مصرف في لبنان يخاف أن يقبل أي مودع لديه خوفا من أن يكون له علاقة مع "حزب الله"".
وأضاف "لبنان وقع ضمن الحصار المفروض على الآخرين وعلى إيران، ونحن نعيش أزمة كبيرة في هذا المجال".
يتبع…
كانت هذه تفاصيل خبر عون لـ"سبوتنيك": لبنان وقع ضمن الحصار المفروض على الآخرين وعلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.