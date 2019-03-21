عون لـ"سبوتنيك": لبنان وقع ضمن الحصار المفروض على الآخرين وعلى إيران

وقال الرئيس اللبناني لوكالة "سبوتنيك" "التأثير السلبي للحصار على "حزب الله" يطال كل اللبنانيين والمصارف اللبنانية، لأن كل مصرف في لبنان يخاف أن يقبل أي مودع لديه خوفا من أن يكون له علاقة مع "حزب الله"".

وأضاف "لبنان وقع ضمن الحصار المفروض على الآخرين وعلى إيران، ونحن نعيش أزمة كبيرة في هذا المجال".

يتبع…