مذيع إسرائيلي يوجه رسالة عاجلة إلى محمد بن زايد

نشر المحلل السياسي والكاتب الإسرائيلي، شمعون آران، رسالة عاجلة إلى الشيخ محمد بن زايد، تتضمن شكره العميق وتقديره الكبير على استقباله للبعثة الرياضية الإسرائيلية في الإمارات.
وكتب المذيع والمحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، أنه يقدم كل الاحترام لتعامل الشيخ ابن زايد الإنساني مع المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتمنى آران استضافة ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، في إسرائيل، ردا على كرم الضيافة.
وقال شمعون آران: إلى سمو الشيخ محمد بن زايد، نتقدم بخالص الشكر والتقدير على استقبالكم بعثة الرياضيين من إسرائيل استقبالا حارّا، ولحسن استضافتهم في الإمارات.
وأضاف:
كل الاحترام لتعاملكم الإنساني مع المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصة! نتمنى أن نستضيفكم في إسرائيل، إن شاء الله.
يشار إلى أن الوفد الرياضي الإسرائيلي المشارك في الأوليمبياد الخاص بالإمارات، حصل على 22 ميدالية، 4 ذهبية، و6 فضية، و12 برونزية.
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