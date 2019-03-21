الرئيس السوداني يعين أحمد هارون والصادق الهادي مساعدين له

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الخرطوم — سبوتنيك. وقرر البشيرتخفيف عقوبتي الغرامة والسجن الواردة في أوامر الطوارئ التي أصدرها في سياق مواجهة الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه.
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كما أصد البشير أمر الطواري رقم "7" لسنة 2019 بإجراء تعديلات لأوامر الطواريء، التي تنص على عقوبات الغرامة والسجن.
وتضمنت تعديل المادة 13(أ) في أمر طواريء رقم "2" التي نصت على "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة "، لتصبح بعد التعديل "السجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة ".
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