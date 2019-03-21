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الرئيس السوداني يعين أحمد هارون والصادق الهادي مساعدين له

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الخرطوم — سبوتنيك. وقرر البشيرتخفيف عقوبتي الغرامة والسجن الواردة في أوامر الطوارئ التي أصدرها في سياق مواجهة الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه.

© REUTERS / SOCIAL MEDIA

وذكر رئاسة الجمهورية السودانية في بيان، "أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اليوم مرسومين جمهوريين بتعين مولانا احمد محمد هارون ، والصادق الهادي  المهدي مساعدين لرئيس الجمهورية".

كما أصد البشير أمر الطواري رقم "7" لسنة 2019 بإجراء تعديلات لأوامر الطواريء، التي تنص على عقوبات الغرامة والسجن.

وتضمنت تعديل المادة 13(أ) في أمر طواريء رقم "2" التي نصت على "السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة "، لتصبح بعد التعديل "السجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن عشر سنوات والغرامة ".

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