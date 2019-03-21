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وأضافت كايد في اتصال هاتفي مع "عالم سبوتنيك"، مساء اليوم، أن قرار ترامب جاء بعد الإفادة التي قدمها قائد القوات المركزية للكونغرس، حول عدم تمكن قوات التحالف من القضاء على "داعش"، (المحظور في روسيا).
© REUTERS / RODI SAID
وأكدت كايد أن "داعش" هي الآلة الإرهابية التي جلبتها واشنطن إلى سوريا والعراق، لخلق شرعية للقوات الأمريكية وللوجود الأمريكي في المنطقة، وهي موجودة في الأماكن الاستراتيجية.
وحول إعلان الرئيس الأمريكي قرب نهاية "داعش"، قالت كايد إن ترامب يتحدث بمعزل عن تقارير البنتاغون والعمليات العسكرية، كما أنه يسعى لأن ينسب الانتصار على "داعش" لنفسه، في محاولة لإظهار أنه ينفذ الاستراتيجية الأمريكية للرئيس خلال ولايته، والتي تنص على خدمة مصالح أمريكا حول العالم.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد نيته الإبقاء على 400 جندي أمريكي في سوريا، من بينهم 200 جندي قرب الحدود الإسرائيلية، في إشارة إلى المناطق القريبة من الجولان السوري المحتل.
كانت هذه تفاصيل خبر باحثة أمريكية: "داعش" آلة صنعتها واشنطن لتبرير وجودها العسكري في سوريا والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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