القوات المسلحة القطرية: نخطط لإنشاء مدينة تعليمية عسكرية

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365



كشف رئيس هيئة الكليات والمعاهد بالقوات المسلحة القطرية حمد بن أحمد النعيمي عن وجود مخطط لإنشاء مدينة تعليمية عسكرية.



وأوضح النعيمي في حوار مع مجلة الطلائع (تابعة لوزارةا لدفاع) أن "المدنية تضم جميع الكليات والمعاهد والمراكز والمؤسسات التعليمية العسكرية مع مرافقها التدريبية والقتالية والرياضية"

وأردف أن المدينة التعليمية العسكرية ستكون نقلة نوعية في صفوف الجيش القطري.



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كما أعلن النعيمي عن عدد من المشاريع المستقبلية الطموحة منها إنشاء أكاديمية عليا للعلوم العسكرية تضم كلية الدفاع وكلية الحرب؛ إضافة لإنشاء معهد للتدريب التقني يمد الجيش بكادر بشري على أعلى مستوى من التأهيل.



وحول مشروع الأكاديمية العليا قال النعيمي "إنه مشروع طموح وهو من المشاريع التي سترى النور قريبا".

ولفت أيضاً أن "القوات المسلحة القطرية شهدت تطورا كبيرا سواء من حيث التسليح أو التنظيم أو المنظومات أو القوى البشرية والبنى الإنشائية".



وأشار أن هذا التطور يتطلب من هيئة الكليات والمعاهد أن تتطور أكثر لذلك تم تكوين "مديرية التطوير والتقييم" وهي معنية بتفعيل رؤية الهيئة المنسجمة مع رؤية 2030 في شقها المتعلق بالقوات المسلحة.

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