العراق.. غرق نحو 45 شخصا إثر انقلاب عبارة بنهر دجلة

نينوى/ سرهاد شاكر/ الخليج 365أعلنت وزارة الداخلية العراقية مصرع نحو 45 شخصا، إثر غرق عبّارة في نهر دجلة بالموصل شمالي البلاد.ونقلت القناة العراقية الرسمية عن وزارة الداخلية أن نحو 45 شخصا، أغلبهم نساء وأطفال، غرقوا إثر انقلاب عبارة وسط نهر دجلة في جزيرة بغداد السياحية.

فيما أوضح مصدر في الشرطة النهرية للأناضول، أن العبارة كانت تحمل أكثر من 170 شخصاً وهو فوق طاقتها، ما تسبب بجنوحها وغرقها‎.

وأضاف المصدر بأن الشرطة النهرية سارعت إلى عمليات إنقاذ الركاب، وهي مستمرة في ذلك.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.