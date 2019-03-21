مصر.. مصرع 10 عمال في انفجار خزان

القاهرة / الخليج 365

لقى 10 عمال مصرعهم، الخميس، إثر انفجار خزان بأحد المصانع في محافظة السويس، شمال شرقي مصر.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع "انفجار في خزان أحد المصانع بمنطقة العين السخنة في محافظة السويس (شمال شرق)، أثناء اختبار التشغيل للخزان، ما أسفر عن مصرع 10 عمال".

كما أصيب في الحادث 5 عمال آخرون، بينهم اثنان في حالة خطيرة، تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام (حكومي).

وحسب المصدر ذاته، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.