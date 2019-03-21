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صحيفة الخليج الالكترونية
قررت إدارة إحدى المدارس الأهلية بالرياض، فصل طالب في المرحلة الابتدائية من المدرسة بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يعتدي على زميله بطريقة وحشية قبل أن يتدخل أحد زملائهما ويمنع الطالب المعتدي من مواصلة ضـرب زميله.
وبين المقطع الطالب المعتدي يركل زميله مرتين على وجهه قبل أن يتدخل أحد زملائه ويقوم بسحبه فيما ساعد طالب آخر الطالب المعتدى عليه.
من جهتها علقت إدارة المدرسة على الحادثة بأنها وقعت الأحد الماضي وتم اتخاذ قرار بفصل الطالب المعتدي مباشرة من المدرسة، وحُوِّل إلى لجنة التأديب في وزارة التعليم لاستكمال الإجراءات النظامية.
كانت هذه تفاصيل خبر فصل طالب ابتدائي بعد اعتداءه بوحشية على زميله في مدرسة بـ #الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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