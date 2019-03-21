ولادة مكة تقيم فعالية اليوم التوعوي للزواج الصحي

زينة الفدح برعاية مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أحمد بن غيث المحمادي نظم المستشفى ممثل بمركز فحص ماقبل الزواج بالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية فعاليات اليوم التوعوي “للزواج الصحي” تحت شعار خذ_ بالنتيجة لزواج صحي آمن اليوم الأربعاء الموافق 13/7/1440هـ جاء ذلك بمشاركة قسم الخدمات التمريضية وقسم مكافحة العدوى وقسم أمراض الدم وقسم المختبر وقسم المختبر وبنك الدم وقسم التغذية العامة . Advertisements من جانبه أبانت مديرة مركز فحص ماقبل الزواج الدكتورة هدى فلمبان أن الإلتزام بنتائج فحوصات ماقبل الزاوج هي الحل الأمثل والأفضل لتفادي الأمراض الوراثية.

مؤكداً حرص وسعي ولادة مكة على إستمرار الحملات التثقيفية للمرضى والمراجعين تحت ظل توجيهات القيادات العليا. من جانب آخر وضح مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أحمد بن غيث المحمادي أهمية رفع مستوى الوعي والثقافة لدى الجميع بضرورة الالتزام والأخذ بنتائج فحص ماقبل الزواج لبناء أسرة سليمة.

مقدماً شكره لحكومتنا الرشيدة ممثلة بوزارة

الصحة على الدعم والمتابعة الحثيثة لبرنامج فحص ماقبل الزواج.

وتسخير كل الإمكانات للإهتمام بالجيل القادم فهم ثمرة المستقبل. ختاماً تم توزيع الشهادات والدروع التذكارية لجميع المشاركين في الفعالية.

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