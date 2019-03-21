مؤشر _الأسهم يغلق مرتفعًا عند 8708.66 نقطة

الخليج - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 68.14 نقطة ليقفل عند مستوى 8708.66 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 118 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 106 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات الأحساء, وقت اللياقة, دور, الرياض, وسيسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخبير ريت, الخضري, أميانتيت, أمانة للتأمين, وولاء فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 2.85% و 4.14% .

وكانت أسهم شركات الخضري, زين السعودية، الإنماء, كيان السعودية, ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, سابك, الإنماء, زين السعودية، وصادرات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، منخفضًا 15.29 نقطة ليقفل عند مستوى 3652.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 1.5 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 86 ألف سهم تقاسمتها 148 صفقة.