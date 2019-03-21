إصابة عامل إثر حريق #محطة_كهرباء بـ #محافظة_بدر

صحيفة الخليج الالكترونية

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، العقيد خالد مبارك الجهني، إن الحادث نتج عنه إصابة أحد العاملين بالمحطة، موضحًا أنه ورد بلاغ ظهر اليوم، بوقوع حادث حريق بقرية المسيجيد التابعة لمحافظة بدر، في غرفة التحكم بمحطة كهرباء المسيجيد، وتم السيطرة على النيران من قبل فرق الدفاع المدني.

وأضاف العقيد الجهني، أنه نتج عن الحادث أصابه أحد العاملين بالمحطة من الجنسية الباكستانية، بحروق من الدرجة الثالثة؛ نتيجة الصعق الكهربائي، موضحًا أنه تم إخراجه ونقله للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج اللازم.

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وكان مدني عنيزة بمنطقة القصيم، قد تمكن مساء أمس الأربعاء، من إخماد النيران التي اندلعت في ثلاثة بيوت شَعر بإحدى الاستراحات.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل؛ أن الحادث لم يسفر عن إصابات، موضحًا أن فرق الدفاع المدني بمحافظة عنيزة باشرت حادث احتراق ثلاثة بيوت شعر باستراحة المطل التابعة لبلدية محافظة عنيزة الواقعة على الدائري الجنوبي.

وتابع قائلًا، إن مركز التحكم والتوجيه بمدني عنيزة تلقى بلاغًا عن الحادث في وقت متأخر من مساء أمس، وتمَّت مباشرته وإخماد الحريق دون خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن إجراءات التحقيق لا تزال مستمرة لمعرفة سبب اندلاع النيران.