الأحد.. #تعليم_محايل يطبق #الدوام الصيفي

صحيفة الخليج الالكترونية تبدأ إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير الأحد المقبل تطبيق الدوام الصيفي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين والبنات. وأكدت الإدارة على قادة وقائدات المدارس ورياض الأطفال، اعتماد الدوام الصيفي خلال الفترة المحددة، وحث أولياء أمور الطلاب والطالبات بالحرص على توجيه أبنائهم بالالتزام بالمواعيد المحددة لما فيه مصلحة العملية التعليمية والتربوية، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 6.45، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.00.

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