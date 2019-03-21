5 وافدين تورطوا بجرائم سرقة في #القصيم

صحيفة الخليج الالكترونية ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على ٥ وافدين من الجنسيتين الأفغانية والباكستانية ، في العقد الرابع من العمر ، لتورطهم بارتكاب جرائم سرقة. وضبط بحوزتهم ٤٥ بطارية خاصة بشبكات الاتصالات العامة.

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