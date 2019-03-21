الصين.. انفجار #مصنع_كيماويات يهز شرقيْ البلاد ويخلّف عددًا من الضحايا

صحيفة الخليج الالكترونية

هز انفجار مصنع كيماويات، شرقي الصين اليوم الخميس؛ فيما أكد أحد المسؤولين أن عدد الضحايا جراء الانفجار لا يزال غير معروف.

ووقع الانفجار في المصنع الذي تديره شركة “تيانجيياي للكيماويات” في يانشينغ بمقاطعة جيانغسو؛ وفق مسؤولين صينيين.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، أظهرت مشاهد مصورة نشرها موقع “بكين نيوز” الحكومي على موقع ويبو الصيني، انفجارًا هائلًا مع تصاعد ألسنة اللهب فوق المصنع، ودخانًا رماديًّا كثيفًا يتدفق من موقع الانفجار.

وفي نوفمبر الماضي، قُتل 23 شخصًا وأصيب 22 آخرين في انفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيماويات في مدينة تشانغ جياكو التي تبعد نحو 200 كلم شمال غرب بكين، والتي من المقرر أن تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022.

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وفي يوليو 2018، أسفر انفجار في مصنع للكيماويات بالصين عن مقتل 19 شخصًا وإصابة 12، في حادث جديد في سلسلة الحوادث الصناعية في أكبر منتج للكيماويات بالعالم.

وفي عام 2015، وقع انفجار في مخزن كيماويات في مدينة تيانجين الشمالية؛ مما أسفر عن مقتل 165 شخصًا. وأسفر انفجار آخر في منشأة للبتروكيماويات في إقليم شاندونغ العام الماضي عن مقتل ثمانية وإصابة تسعة.

وتسببت الانفجارات في خسائر بأكثر من مليار دولار، وأثارت موجة غضب في البلاد؛ لانعدام الشفافية في الكشف عن أسباب الحوادث وأثرها البيئي.

وبدأت الصين إجراءات لتحسين السلامة في قطاع الصناعة، وكثّفت عمليات التفتيش العام الماضي بعد سلسلة من الحوادث في مناجم الفحم ومصانع الكيماويات.