حساب_المواطن يوضح.. ما نسبة الذكور والإناث المستفيدين من #البرنامج؟

صحيفة الخليج الالكترونية كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، عن نسبة الذكور والإناث المستفيدين من البرنامج في الدفعة 16 لشهر مارس. Advertisements وذكر القحطاني أن نسبة المستفيدات كأرباب أسر شكلن 7% من 2.2 مليون مستفيد، فيما بلغت نسبة الذكور 93%، فيما بلغت نسبة المستقلات الإناث 53% من أصل 1.4 مستفيد مستقل، ونسبة الذكور 47%. وأضاف أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، وأن نسبة التغير في عدد المستفيدين بلغت 0.7%، ليبلغ عددهم 3.76 مليون مستفيد، فيما بلغ مجموع ما تم إيداعه منذ بداية البرنامج 37.6 مليار ريال.

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