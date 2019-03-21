الإيقاع بخلية الـ4 ومعهم مليون حبة مخدرة بـ #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية أفادت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن عملية مشتركة نفذتها “مكافحة المخدرات” بـالرياض وجدة وبالتعاون مع الجمارك، قد أسفرت عن ضبط 1.039.500 حبة مخدرة. وأوضحت، اليوم الخميس، أن فرق الميدان بالرياض ألقت القبض على خلية تضمّ أربعة أشخاص استقبلوا كمية الحبوب المخدرة.

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