مكافحة المخدرات تطيح بخلية تهريب أثناء استلامهم مليون حبة مخدرة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نجحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الجمارك في القبض على خلية من (٤) أشخاص لاستقبالهم (١,٠٣٩,٥٠٠) مليون حبة من الحبوب المخدرة. ووفقاً للصفحة الرسمية لمديرية مكافحة المخدرات على”تويتر” فقد نجحت عملية مشتركة لمكافحة المخدرات بالرياض وجدة وبالتعاون مع الجمارك في القبض على خلية من (٤) أشخاص لاستقبالهم (١,٠٣٩,٥٠٠) مليون حبة من الحبوب المخدرة.

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