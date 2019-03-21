الصفع على الوجه.. بطولة لهواة “ضرب الكفوف” في روسيا

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

شهدت مدينة كراسنو يوسك الروسية، مؤخرًا، أول بطولة هواة لـ”ضرب الكفوف”، بمشاركة من الشباب الذي قرروا تجربة شيء جديد، وتعتمد على صفع كل شاب للآخر لحين هزيمة أحدهم.

ولم تتضح قواعد بطولة الصفع للهواة إلى حد كبير، ويعتبر اللاعب مهزومًا حال سقوطه أو ترنحه من أول لطمة، وحال استمرار اللاعبين واقفين بعد كل 3 لطمات، يكون الفائز حسب رؤية الحكم لقوة ” يعلن الحكم الفائز بناء على قوة الضربة.

يشار إلى أن هذا الحدث المثير للجدل أقيم خلال معرض سيبيريا للطاقة، وهو معرض رياضي شهير عقد يومي 16 و17 مارس الجاري، وفق ما ذكر موقع “أوديتي سنترال”، الخميس.