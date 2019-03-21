الان تتابع الصفع على الوجه.. بطولة لهواة “ضرب الكفوف” في روسيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
شهدت مدينة كراسنو يوسك الروسية، مؤخرًا، أول بطولة هواة لـ”ضرب الكفوف”، بمشاركة من الشباب الذي قرروا تجربة شيء جديد، وتعتمد على صفع كل شاب للآخر لحين هزيمة أحدهم.
ولم تتضح قواعد بطولة الصفع للهواة إلى حد كبير، ويعتبر اللاعب مهزومًا حال سقوطه أو ترنحه من أول لطمة، وحال استمرار اللاعبين واقفين بعد كل 3 لطمات، يكون الفائز حسب رؤية الحكم لقوة ” يعلن الحكم الفائز بناء على قوة الضربة.
يشار إلى أن هذا الحدث المثير للجدل أقيم خلال معرض سيبيريا للطاقة، وهو معرض رياضي شهير عقد يومي 16 و17 مارس الجاري، وفق ما ذكر موقع “أوديتي سنترال”، الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر الصفع على الوجه.. بطولة لهواة “ضرب الكفوف” في روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.