شكرا لقرائتكم واشنطن تطالب بغداد بالإبقاء على قواتها في العراق كجزء من التحالف الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - بشرى المظفر | منذ 14 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 20 مارس 2019 / 18:38

أعلنت واشنطن أنها طالبت بغداد باستمرار تواجد قواتها على الارض العراقية كجزء من التحالف الدولي وبالشراكة مع القوات الوطنية بهدف القضاء على تنظيم "داعش".



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وأعلن "الامن الوطني" عن اختراقه خلية إرهابية والقبض على عناصرها في عملية نوعية شمال البلاد.

وأفاد بيان صادر من السفارة الاميركية في بغداد بأن "وفداً من أعضاء مجلس النواب، الكونغرس، اجرى سلسلة لقاءات في بغداد مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وفي اربيل مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ونائبه قوباد طالباني". وأشار الى انه "ناقش أهمية العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق ومستقبل التعاون الثنائي، لا سيما ضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش ودور الولايات المتحدة المستمر في تقديم المشورة للقوات الأمنية العراقية وتدريبها"، وأكد "بناء على دعوة الحكومة العراقية وبالشراكة مع القوات الأمنية العراقية، ينبغي أن تبقى القوات العسكرية الأميركية في العراق كجزء من التحالف الدولي لهزيمة داعش"، وشدد على ضرورة "احترام هذه الشراكة المتواصلة سيادة العراق من خلال العمل مع القوات الأمنية العراقية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان الهزيمة الدائمة للمنظمات المتطرفة العنيفة مثل تنظيم داعش في العراق".

على صعيد آخر، أكد قائد فرقة المشاة الآلية الثامنة اللواء الدرع الركن عبد الحسين سعود، في بيان، إن "داعش الارهابي وهو يلفظ انفاسه الاخيرة في منطقة الباغوز السورية فإن قواتنا تراقب الموقف عن كثب وهي في اقصى درجات التأهب لحدوث أي طارئ"، وتوعد أن "تكون الحدود العراقية مقبرة لكل من يحاول الوصول او العبور اليها وان مقاتلينا من ضباط ومراتب قد استلموا التعليمات والاوامر التي ينفذونها في حالة حدوث أي خرق امني على الحدود مع سورية".

ميدانياً، أعلن بيان عن "الامن الوطني" إنه "بناء على معلومات مصادرنا الاستخباراتية شرعت قوة من جهاز الأمن الوطني بتنفيذ واجب إلقاء القبض على ستة عناصر من تنظيم داعش الارهابي بعد متابعتهم لمدة عشرين يوماً واختراقهم حيث تبين أنهم يخططون لعمليات ارهابية تهدف الى ارباك الوضع الامني في محافظة كركوك، 280 كلم شمال بغداد".