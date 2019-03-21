دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سناب شات تعترف بفشل نظامها الحالي للتحقق من العمر

قامت سناب شات قبل فترة بتطوير نظام جديد للتحقق من عمر المستخدمين المسجلين والجدد لضمان تناسب العمر مع السن القانوني للمستخدمين بحسب القوانين الجديدة التي تم وضعها، حيث يتوجب أن يكون المستخدم بعمر 13 عام أو أكثر كون المحتوى لا يتناسب مع الأقل عمرًا.

لكن في

Is @snapchat stopping children below the age of 13 from making an account as per their policy? @ianClucas tested out the age verification restrictions in front of Snapchat at our evidence session today. It didn’t work. Here’s what happened: pic.twitter.com/96pUSQ5P0P — Digital, Culture, Media and Sport Committee (@CommonsCMS) March 19, 2019

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أمام البرلمان البريطاني، قال ستيفن كولينز، مدير سناب شات للعلاقات والسياسة الدولية أن شركته لم تحقق المطلوب من النظام الذي وضعته، كما تحدث عن صعوبة ابعاد الأطفال دون 13 عامًا بشكل كامل لأي شخص يعمل في هذا المجال.

وعلى ما يبدو أن سناب لم تيأس بخصوص الأمر، فكولينز تحدث عن عمل الشركة على نظام جديد للتحقق العمري لكن لم يكشف أي تفاصيل أخرى عنه.

الجدير بالذكر أن النظام القديم لم يصاحبه توثيق كبير، خاصة وأن أي شخص يستطيع إدخال العمر الذي يريده في خانة تاريخ الميلاد وبذلك يستطيع كسر سياسة التطبيق بسهولة.

التدوينة سناب شات تعترف بفشل نظامها الحالي للتحقق من العمر ظهرت أولاً على عالم التقنية.