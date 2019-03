دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سناب شات تعترف بفشل نظامها الحالي للتحقق من العمر

قامت سناب شات قبل فترة بتطوير نظام جديد للتحقق من عمر المستخدمين المسجلين والجدد لضمان تناسب العمر مع السن القانوني للمستخدمين بحسب القوانين الجديدة التي تم وضعها، حيث يتوجب أن يكون المستخدم بعمر 13 عام أو أكثر كون المحتوى لا يتناسب مع الأقل عمرًا.

لكن في

Is @snapchat stopping children below the age of 13 from making an account as per their policy? @ianClucas tested out the age verification restrictions in front of Snapchat at our evidence session today. It didn’t work. Here’s what happened: pic.twitter.com/96pUSQ5P0P