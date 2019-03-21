قامت سناب شات قبل فترة بتطوير نظام جديد للتحقق من عمر المستخدمين المسجلين والجدد لضمان تناسب العمر مع السن القانوني للمستخدمين بحسب القوانين الجديدة التي تم وضعها، حيث يتوجب أن يكون المستخدم بعمر 13 عام أو أكثر كون المحتوى لا يتناسب مع الأقل عمرًا.
لكن في
أمام البرلمان البريطاني، قال ستيفن كولينز، مدير سناب شات للعلاقات والسياسة الدولية أن شركته لم تحقق المطلوب من النظام الذي وضعته، كما تحدث عن صعوبة ابعاد الأطفال دون 13 عامًا بشكل كامل لأي شخص يعمل في هذا المجال.
Is @snapchat stopping children below the age of 13 from making an account as per their policy? @ianClucas tested out the age verification restrictions in front of Snapchat at our evidence session today. It didn’t work. Here’s what happened: pic.twitter.com/96pUSQ5P0P— Digital, Culture, Media and Sport Committee (@CommonsCMS) March 19, 2019
وعلى ما يبدو أن سناب لم تيأس بخصوص الأمر، فكولينز تحدث عن عمل الشركة على نظام جديد للتحقق العمري لكن لم يكشف أي تفاصيل أخرى عنه.
الجدير بالذكر أن النظام القديم لم يصاحبه توثيق كبير، خاصة وأن أي شخص يستطيع إدخال العمر الذي يريده في خانة تاريخ الميلاد وبذلك يستطيع كسر سياسة التطبيق بسهولة.
التدوينة سناب شات تعترف بفشل نظامها الحالي للتحقق من العمر ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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