دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة Oculus تكشف عن خوذة الواقع الافتراضي Rift S

أعلنت شركة Oculus المختصة في تطوير أجهزة الواقع الافتراضي، عن قدوم خوذة الواقع الافتراضي الجديدة Rift S في ربيع هذا العام. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع كشف وعرض الشركة لمنتجها في مؤتمر مطوري الألعاب المنعقد حاليًا في سان فرانسيسكو الأمريكية.

وستكون خوذة Oculus Rift S بسعر 399 دولارًا أمريكيًا، وهذا المبلغ أعلى بنحو 50 دولارًا من نظارة الواقع الافتراضي السابقة Oculus Rift. لكن ربما يكون ارتفاع السعر منطقيًا، خاصة مع وجود شاشات OLED في هذه النسخة مقارنة مع شاشات LCD في النسخ السابقة وكذلك وجود ذراعي تحكم مثلما الحال مع نسخة Quest.

وتأتي هذه الخوذة بتحسينات أعلى في الرؤية بوضوح يصل 1280×1440 بكسل مع سرعة تردد تصل 80 هرتز. كما تقدم زاوية رؤية أوسع من سابقتها.

وتقول Oculus أن لينوفو ساعدتها في تصميم الخوذة الجديدة، والتي أصبحت أكثر راحة واتزانًا، بالإضافة إلى تحسينات أخرى في جميع جوانبها.

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التدوينة Oculus تكشف عن خوذة الواقع الافتراضي Rift S ظهرت أولاً على عالم التقنية.