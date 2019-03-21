الانتشار الكبير للعبة فورتنايت لم يتوقف حتى بعد فترة من إطلاقها، فاللعبة مازالت تكسر جميع الأرقام الضخمة في طريقها. حيث وصلت الآن إلى أكثر من 250 مليون لاعب حول العالم وبزيادة تقدر بنحو 50 مليون عن الرقم الذي أعلنته Epic Games المطورة للعبة في ديسمبر.
وعلق تيم سويني مؤسس ومدير Epic Games، حول شعبية فورتنايت بالقول:” إنها لعبة حقيقية. لعبة إطلاق نار. منتشرة حول العالم. وهي اللعبة الأولى التي تصاحبها شعبية كبيرة بين الإناث.”
وتقوم الشركة بتقديم التحديثات والإضافات للجمهور بشكل مستمر في لعبتها، ما يجعلها متجددة ومشجعة للعب مع مرور الزمن، كما أن وجود مراحل مجانية منها يساهم في رفع شعبيتها بشكل كبير.
التدوينة عدد اللاعبين المسجلين في فورتنايت يصل إلى 250 مليون ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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