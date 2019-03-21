دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي المنزل المثالي للأم في عيدها وما بعده

عيد الأم مناسبة سنوية تحثنا على إدراك أهمية العائلة في حياة كل منا، إذ يبقى المنزل للأب والأم الواحة التي التي يلجآن إليها بعد عناء يوم طويل، خاصة إن كانا ممن يعملون الساعات الطوال خارج المنزل.

ويشعر كل منا بالراحة والترحيب في منزل والديه حيث نقشت في ذاكرته لحظات رائعة من أيام الطفولة، وما زال يعود منه دائمًا بذكريات جديدة ممتعة مع الأحبة والعائلة. وربما يرتبط كثير من الاعتزاز بمنازلنا التي تربينا فيها من أناقتها وبساطتها وعناية أمهاتنا بها واهتمامها بنظافتها وتنظيمها. لكن ما تأثير الأشياء التي لا نستطيع أن نراها أو أن نتحكم بها بأيدينا؟ المواد الكيميائية التي تستخدمها امهاتنا في تنظيف المنزل أو التي تضفي رائحة منعشة على الأجواء قد تتراكم لتنتج ملوثات يحملها بالهواء، فتؤدي إلى ردود فعل تحسسية وصعوبة التنفس على النقيض التام من الهدف منها ومن نوايا من استخدمها.

لكن من قال أن علينا تحمل ذلك بلا حول ولا قوة؟ هاك هذا الخبر السار...لست مضطرًا لتتابع حياتك بهذه الطريقة، فالأجهزة المتصلة، مثل الأجهزة الذكية لتنقية الهواء، تمد لك يد المساعدة وتحرص على أن يبقى منزلك زكي الرائحة وبمستوى من النظافة والأجواء الصحية أكثر مما كنت تظن يومًا أنك بالغه!

ومن أقوى تلك الأجهزة، جهاز تنقية الهواء «بيور كير» من شركة إل جي، الذي يمتاز «بمعزز النظافة» (Clean Booster) الذي يرتفع ويدور ليمتص الملوثات من جميع الاتجاهات، ويساعد على تقنية الهواء من الغبار بكفاءة عالية وسرعة كبيرة، ويعمل أيضًا على توزيع الهواء النقي إلى مسافة دائرية تصل إلى 7.5 مترًا. ويعني هذا أنه يخلصنا من الغبار الناعم والمواد المثيرة للحساسية والغازات الضارة التي تدور في أجواء منازلنا، ويمنحنا بذلك راحة البال والبيئة الصحية النقية التي نرجوها لعائلاتنا. ولهذا أهمية خاصة أكبر حينما يضم البيت أطفالًا أو كبار السن، فأجهزة المناعة لدى هاتين الفئتين أضعف مما لدى البالغين عادة، ولهذا يجب الحرص على وقايتهم من التعرض الزائد للغبار والتلوث والجراثيم.

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© alqiyady المنزل المثالي للأم في عيدها وما بعده

صممت إل جي جهازها بيور كير 360°​​ ليكون سهل الاستخدام عالي الأداء، فما أبسط من التحكم به من خلال تطبيق LG SmartThinQ على الهاتف الذكي، فالجهاز يهتم بكل تفاصيل عملية تنقية الهواء ولا يدخلك في التفاصيل المعقدة، وما عليك إلا أن تأمر هذه التقنية الذكية بالعمل نيابة عنك كي تشكل البيئة المنزلية التي تستحقها أنت وعائلتك.

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تم نشر هذا المقال على موقع القيادي