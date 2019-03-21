هذا الموضوع ابل تطلق مجموعة جديدة من الحافظات لهواتف الأيفون مع أربطة لساعتها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت شركة ابل عن مجموعة جديدة من الحافظات لهواتف الأيفون، مع أربطة متنوعة لساعتها الذكية، حيث تقدم هذه الإكسسوارات بمجموعة من الألوان الجديدة.
بعد إعلان ابل مؤخراً عن الجيل الثاني من سماعة AirPods اللاسلكية، كشفت ابل أيضاً عن مجموعة مميزة من الحافظات لهواتف الأيفون، والتي تتميز بألوان الربيع المشرقة.
كما تقدم ابل لون وردي جديد لحافظة البطارية التي قدمت مؤخراً لهواتف iPhone XS وXS Max، والتي ستتوفر مع الألوان التي أطلقت بها الحافظة للمرة الأولى وهما الأبيض والأسود.
أيضاً تطلق ابل مجموعة من الألوان الجديدة في حافظات iPhone XS وXS Max الأخرى، حيث يتوفر الآن اللون الأزرق، البابايا، وأيضاً الأخضر الفاتح، ومن المقرر أن تتوفر الأربطة الجديدة الخاصة بساعات ابل الذكية بالألوان ذاتها.
من جانب أخر تتوفر الحافظات الجلدية لهواتف الأيفون بألوان الأرجواني، البرتقالي الداكن، إلى جانب الأزرق.
أيضاً تقدم ابل مجموعة مميزة من الأربطة الجديدة المميزة بألوان مشرقة، حيث تتوفر للساعة الرياضية أربطة جديدة بألوان البابايا، ولون أخضر فاتح، ولون أزرق.
بينما تقدم لساعة Nike Sport أربطة جديدة بألوان الأسود، و hyper grape، ورمادي، بنفسجي، أخضر فاتح، مع لون إستوائي، كما تتوفر الأربطة الجلدية أيضاً بالوان جديدة.
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هذا الموضوع ابل تطلق مجموعة جديدة من الحافظات لهواتف الأيفون مع أربطة لساعتها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.
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