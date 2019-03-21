دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيسبوك يُجيب.. لماذا لم يوقف البث المباشر لحادث نيوزيلندا الإرهابي؟

شهدت دولة نيوزيلاند حادثًا إرهابيًا وثقه الشخص ذاته عبر منصة فيسبوك وهو يُطلق النار على مسلمين كانوا يصلون الجمعة في مسجدين ببلاده مما أسفر عن مقتل 50 شخصًا دون أن يتم إيقاف البث المباشر الذي قام بها.

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وهو الأمر الذي ألقى باتهامات وتساؤلات تجاه مسؤولي شركة فيسبوك عن سبب عدم إيقافها البث المباشر أو اكتشاف الحادث المُبث عبرها قبل أن تُصدر بيانًا صحفيًا اليوم الخميس تُشير خلاله إلى أن أنظمة فيسبوك الآلية لم تتمكن من رصد مقطع الفيديو؛ حيث أن هذا النظام لا يعمل تلقائيًا عند نشر البث المباشر.

ونوه مسؤولو شركة فيسبوك، إلى إنهم يتصدون خلال الفترة الجارية لأكثر من 200 منظمة عالمية تؤمن بتمييز العرق الأبيض، مضيفين:"نزيل ما تنشره هذه المنظمات من محتوى على منصتنا من خلال تكنولوجيا الرصد الآلي".

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وأتمت شركة فيسبوك بيانها بالتشديد على استمرارها في التصدي لخطاب الكراهية على منصتها، وأنها تعمل كل ما في وسعها لمحاربة الظاهرة.المزيد:

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