وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع وزير الاقتصاد التشيلى التعاون والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع وزير الاقتصاد فى تشيلى رامون فالينتى، اليوم الخميس، العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وذلك فى إطار زيارة رسمية لآل نهيان إلى تشيلي.

وأكد آل نهيان - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية - العلاقات المتميزة التي تجمع بين الدولتين، وحرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات .

ومن جانبه، رحب فالينتي بزيارة آل نهيان، مؤكدًا أهميتها في تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين.

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