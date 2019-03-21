شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: الرئيس الجزائرى لم يطلب فى رسالته إلى بوتين أى مساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن يكون الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، قد طلب المساعدة فى رسالته إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والتى حملها مؤخرا نائب رئيس الوزراء الجزائرى رمطان لعمامرة إلى موسكو.

وقال بيسكوف - فى تصريح صحفى اليوم الخميس - "لم يطلب أحد مساعدة روسيا، وكلا الطرفين مهتم بمواصلة العلاقات الطيبة بين البلدين"، مضيفا "نحن على قناعة بأن الجزائريين أنفسهم يتعين أن يقرروا مصيرهم على أساس تشريعاتهم ودستورهم وبدون تدخل أى دولة ثالثة فى شئونهم".

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