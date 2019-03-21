شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: بوتين يلتقي نظيره اللبنانى ميشيل عون فى موسكو الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نظيره اللبنانى ميشيل عون، فى 26 مارس الجارى بموسكو.

وقال دميترى بيسكوف المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، فى تصريح صحفى اليوم الخميس "يجرى التحضير حاليا لمحادثات روسية لبنانية"، مضيفا "نحن نترقب لقاء الرئيسين بوتين وعون، الذى سيجرى يوم الثلاثاء المقبل".

وتشير وسائل إعلام روسية إلى أن الرئيسين الروسى واللبنانى سيبحثان الوضع فى لبنان ومشكلة اللاجئين السوريين والقضية الفلسطينية والتعاون الثنائى بين البلدين.

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