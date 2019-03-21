صحيفة: الملك سلمان يمنح ولي العهد مهمة جديدة وشرفا قد يكون "سيفا ذا حدين"

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن شارع محمد بن سلمان سيعبر الرياض من الغرب إلى الشرق، مشيرة إلى أن إعادة تسميته علامة مهمة على أن الأمير (33 عاما) لم يتم نبذه كما ادعت تقارير سابقة، لكن هذا الشرف قد يكون سيفا ذا حدين بحسب التقرير.

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وأضاف التقرير أن الملك السعودي (83 عاما) كلف ولي عهده بالإشراف على لجنة لتطوير مجمع ضخم للأنشطة الرياضية والفنون في الرياض.

ويتماشى المشروع، الذي تبلغ ميزانيته 86 مليار ريال سعودي، بالكامل مع سمعة ولي العهد باعتباره الرجل الذي جلب ثقافة الشباب إلى مجتمع السعودي المحافظ، وفقا للصحيفة.

وينتاسب المشروع مع المدينة المستقبلية التي يخطط ولي العهد لبنائها على البحر الأحمر واسمها "نيوم"، ولكن كلفة إعمار العاصمة أرخص وأسهل.

وستشمل متنزها سيكون عشرة أضعاف متنزه هايد بارك في لندن، وطرقا للدراجات الهوائية ومتاحف ومعارض للفن، وسيتم زرع أكثر من 7 ملايين شجرة.

وأمر الملك أيضا بإطلاق اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أحد الطرق الرئيسية في العاصمة، وهو الطريق الرابط بين طريق الملك خالد والجنادرية.

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وبحسب "واس"، يعد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أحد أهم طرق مدينة الرياض الحيوية، ويمتد بطول 30 كيلومترا، ويقام على امتداده مشروع "المسار الرياضي " الذي يضم مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وركوب الخيل، ومجموعة متنوعة من المنشآت الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية والبيئية والمواقع الاستثمارية.

واستمع الملك سلمان، في مجلس الوزراء، إلى شرح مفصل من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حول المشاريع الأربعة التي تقوم عليها" لجنة المشاريع الكبرى" برئاسته.

وفي شرحه قال ولي العهد إن المشاريع تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء في الرياض 16 ضعفا، عبر إنشاء أكبر حدائق المدن في العالم، وزارعة أكثر من 7 ملايين ونصف المليون شجرة في كافة أنحاء مدينة الرياض، إلى جانب تعزيز الجوانب الثقافية والفنية عبر إنشاء مجموعة من المتاحف والمسارح والمعارض وصالات السينما وأكاديميات الفنون.

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وأشار ولي العهد السعودي إلى أن المشروعات تهدف كذلك لتحويل مدينة الرياض إلى معرض مفتوح زاخر بالأعمال الإبداعية من خلال تنفيذ 1000 معلم وعمل فني من إبداعات فنانين محليين وعالميين، وتشجيع السكان على ممارسة الرياضات المختلفة واتباع أنماط صحية في الحياة، عبر إنشاء مسار رياضي يربط شرق المدينة بغربها بطول 135 كيلومترا، يشتمل على مسارات مخصصة للدراجات الهوائية للهواة والمحترفين، وأخرى للخيول، بالإضافة إلى مسارات للمشاة، ومراكز رياضية وثقافية.

وقالت الوكالة إن هذه المشاريع الأربعة تأتي في إطار تحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، ومن المتوقع أن تسهم في إيجاد 70 ألف فرصة عمل جديدة للمواطنين في مختلف القطاعات، كما ستوفر فرصا استثمارية واعدة أمام المستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بإجمالي استثمارات تقدّر قيمتها بنحو 50 مليار ريال، تشمل: مشاريع سكنية وفندقية ومكتبية وتعليمية وصحية ورياضية وترفيهية وتجارية، وأكدت على أنه يجري حاليا استكمال إعداد الدراسات والتصاميم لهذه المشاريع التي من المقرر انطلاق أعمال تنفيذها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019.