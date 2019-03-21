اخبار الخليج

من بينها 4 دول عربية... الكويت تمنع 9 جنسيات من ركوب طائراتها

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، نقلت الصحيفة عن الجاسم أن المنع جاء من السلطات الأمنية، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح لهم، إلا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

© Sputnik . Pavel Gerasimov

وجاءت تصريحات السالم خلال مؤتمر صحفي،  بمناسبة مرور ذكرى 65 عاما على تسيير أول رحلة للخطوط الجوية الكويتية.

والجنسيات التسع وفقا لمصادر أمنية، هي اللبنانية والسورية والعراقية والإيرانية والأفغانية والباكستانية واليمنية والبنغالية والكورية الشمالية.

وشددت المصادر على أن الجنسية الإسرائيلية، ممنوعة منعا باتا من دخول الكويت أو ركوب الخطوط الكويتية، حتى إذا كان يحمل جنسية أوروبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من بينها 4 دول عربية... الكويت تمنع 9 جنسيات من ركوب طائراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى