من بينها 4 دول عربية... الكويت تمنع 9 جنسيات من ركوب طائراتها

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، نقلت الصحيفة عن الجاسم أن المنع جاء من السلطات الأمنية، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح لهم، إلا بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

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وجاءت تصريحات السالم خلال مؤتمر صحفي، بمناسبة مرور ذكرى 65 عاما على تسيير أول رحلة للخطوط الجوية الكويتية.

والجنسيات التسع وفقا لمصادر أمنية، هي اللبنانية والسورية والعراقية والإيرانية والأفغانية والباكستانية واليمنية والبنغالية والكورية الشمالية.

وشددت المصادر على أن الجنسية الإسرائيلية، ممنوعة منعا باتا من دخول الكويت أو ركوب الخطوط الكويتية، حتى إذا كان يحمل جنسية أوروبية.