أمير قطر يصدر مرسوما عاجلا

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وقالت صحيفة "الخليج أون لاين" القطرية، إن المرسوم يأتي في ظل سياسات قطر العاملة على محاربة الفساد وعلاج أسبابه، والذي حققت فيه نجاحا كبيرا

ووقع اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، في 2 سبتمبر/ أيلول من العام 2010، وجاء تفعيلا للجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لمكافحة الفساد والتصدي له، وتأكيدا على الرغبة المشتركة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، من أجل تصميم ووضع مبادرات ترمي إلى منع الفساد.

وتم الاتفاق على إنشاء الأكاديمية بصفتها منظمة دولية بناء على اتفاق متعدد الأطراف، وذلك بمبادرة مشتركة من مكتب المخدرات والجريمة والحكومة النمساوية بالتعاون الوثيق مع المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال وغيره.

وتهدف هذه الأكاديمية إلى تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته بفعالية بتوفير التكوين المهني في هذا المجال، وكذلك تقديم المساعدات التقنية ذات الصلة، كما تحرص على معالجة ظاهرة الفساد على نحو شامل ومشترك في الصعيدين العالمي والإقليمي.

واحتلت قطر المرتبة الـ29 عالميا من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، والذي يصدر سنوياً عن منظمة الشفافية الدولية.