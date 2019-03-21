الشرطة الإسرائيلية تمنع نشاطا بمناسبة عيد الأم في القدس

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

حاصرت قوات من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، مقر المجلس الثقافي الفرنسي، في مدينة القدس ومنعت نشاطا نسويا، يقام بمناسبة يوم الأم، وهو عيد غير رسمي، يحتفل به في الأراضي الفلسطينية يوم 21 مارس / آذار من كل عام.

وقال شهود عيان لمراسل وكالة الخليج 365، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت سيدة فلسطينية، من أمام المركز الثقافي الفرنسي.

وكانت جمعية فتيات مقدسيات (غير حكومية) دعت إلى معرض للأشغال والحرف اليدوية، وتكريم مجموعة من سيدات القدس الرياديات، بمناسبة "يوم الأم".

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ولكنّ قوات من الشرطة الإسرائيلية حاصرت مبنى المركز الثقافي الفرنسي، وألصقت على مدخله قرارا بمنع المعرض والتكريم، ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى المركز.

ووقّع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، قرار المنع "لأنه يقام برعاية وتمويل السلطة الفلسطينية".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد شددت في السنوات الأخيرة، من قرارات منع الفعاليات الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.