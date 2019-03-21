مركز لرعاية كبار السن بغزة يحتفل بـ"الأمهات" النزيلات

غزة / نور أبو عيشة / الخليج 365

احتفل مركز "الوفاء" لرعاية المسنين في قطاع غزة، اليوم الخميس، بالأمهات النزيلات، وذلك في "يوم الأم"، وهو عيد غير رسمي، يصادف الـ21 مارس / آذار من كل عام، ويحتفل فيه السكان.

وفي ساحة المركز، نظّم القائمون على الاحتفالية بالتعاون مع الفريق الشبابي "محبي كبار السن"، عددا من الفعاليات، وزّعوا خلالها الورود على الأمهات وأنشدوا لهن الأغاني.

وقال بسمان العشي، مدير المركز، في قطاع غزة، لوكالة "الخليج 365": "الاحتفال بيوم الأم جاء لنشعر الأمهات المتواجدات في المركز، أنهن جزء من المجتمع، وأننا نحن جميعا أبناءهن".

وأوضح أن الأمهات المتواجدات في المركز منذ سنوات طوال "يشتَقن للكلمة الطيبة والهدايا المعنوية التي حرمْنَ منها".

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وذكر العشي أن هذه الفعاليات تُشعر الأمهات المتواجدات بالمركز أنهن "مرتبطات بالمجتمع الفلسطيني رغم مكوثهن هنا".

وأشار إلى أنه سيتم توزيع عدد من الهدايا على الأمهات "كالملابس وأغطية الرأس ومستلزمات الحياة اليومية".

ولفت العشي إلى أن المركز يأوي 41 شخصا، من بينهم 25 سيدة وأم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.