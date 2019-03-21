سفير واشنطن باليمن: قلقون من تأخر الحوثيين في تنفيذ اتفاق الحديدة

اليمن / مراد العريفي / الخليج 365

ألقى السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر اللوم على جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في تأجيل اتفاق السلام بقيادة الولايات المتحدة في ميناء الحديدة الرئيسي باليمن.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تولر مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، الخميس، خلال زيارة الأول إلى عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي البلاد، التي وصل إليها قبل ساعات.

وقال: "أسلحة الجماعة تشكل تهديدا لدول المنطقة، وتأخرهم في تنفيذ اتفاق السلام يثير القلق".

وأعرب تولر عن دعم بلاده لجهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في تطبيق الاتفاق.

Advertisements

ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق الحديدة، غربي البلاد، بما يمهّد للاستجابة الإنسانية ودخول المساعدات من ميناء المدينة.

وشدد على أن مصلحة واشنطن تتمثل في بقاء اليمن موحداً وآمناً، وأنها تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع في اليمن.

كما أشار إلى عدم تخلي واشنطن عن أمل "تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مباحثات السلام، التي عقدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

وتوصلت الأطراف اليمنية إلى اتفاق الحديدة خلال مشاورات السويد (6-13 ديسمبر/ كانون الأول الماضي)، برعاية أممية، غير أنه لم يدخل حيز التنفي جراء خلافات في تفسير بنوده.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن تأخر تنفيذ الاتفاق.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.