الجمارك: طرح #وظائف لطلاب #جامعة_الحدود_الشمالية

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الخليج - واس
أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، عن توفر 75 وظيفة شاغرة موسمية في منفذ “جديدة عرعر” خلال فترة التدريب والعمل، التي تستمر لمدة 60 يومًا؛ وذلك لطلاب جامعة الحدود الشمالية خلال موسم حج 1440هـ.
ودعت “الجمارك” الطلاب الراغبين في الالتحاق بالوظائف الموسمية ومَن تنطبق عليهم شروط التقديم، عن طريق الرابط الإلكتروني: https://seasonaljobs.nbu.edu.sa
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