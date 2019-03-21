أفغانستان.. مقتل 6 وإصابة 23 في انفجارات بالعاصمة

الخليج - رويترز ذكر متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية أن عدة انفجارات وقعت في العاصمة كابول اليوم الخميس وأسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 23 آخرين. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن قذيفتي مورتر أطلقتا في غرب كابول.

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