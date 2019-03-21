أمن_الطرق يصدر تنبيها بشأن علامات #شاشة_المركبة

صحيفة الخليج الالكترونية

شدد أمن الطرق على ضرورة الانتباه للعلامات التحذيرية الظاهرة على عداد المركبة، وذلك لتجنب الأعطال المفاجئة على الطريق.

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وأكد أمن الطرق أنه يجب الانتباه من وقت إلى آخر للعلاقات التحذيرية التي تظهر على شاشة المركبة مثل علامات الحرارة والزيت والبطارية وغيرها من العلامات التي يمكن من خلالها إرشاد قائد المركبة لحدوث مشكلة بالسيارة.

كما وجه أمن الطرق تحذيرًا آخر بشأن الحرس من النقاط العمياء أثناء القيادة بجوار الشاحنات.