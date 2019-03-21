أمريكا: #مليشيا_الحوثي خطر على المنطقة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد السفير الأمريكي في اليمن ماثيو تولر، أن أسلحة ميليشيات الحوثي -الانقلابية، المدعومة من إيران- تمثل خطرًا على اليمن والمنطقة، وقال إن بعض المجموعات اليمنية تهدد بأسلحة ثقيلة دول الجوار، مطالبًا بضرورة حصر السلاح في اليمن بيد الدولة فقط.

وقال السفير الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، إن واشنطن قلقة على الأوضاع في اليمن، وأنها حريصة على وحدة البلد واستقراره، وأنها تبذل كل الجهود الممكنة لإنهاء الصراع، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية بحظر توريد السلاح لليمن.

وأوضح ماثيو تولر، أن واشنطن تشعر بالإحباط من مماطلة الحوثيين في الالتزام بالاتفاقات، مؤكدًا استمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية، موضحًا أن وزير الخارجية بومبيو يتابع أوضاع اليمن، وأصدر بيانين بشأنه خلال الأيام الماضية، كما أنه سيصدر تصريحات بشأن أنشطة إيران ونواياها تجاهها، وذلك قبيل مغادرته المنطقة.

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وتابع السفير الأمريكي، أن استراتيجية واشنطن في اليمن تتضمن العمل مع الحكومة لمواجهة الجماعات المتطرفة، وأن واشنطن مطلعة على الاتفاقات التي وقعها الحوثيون مرارًا مع الحكومة، وأنها تأمل بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الحوثيين والحكومة بشكل كامل.

وأشار السفير الأمريكي، إلى أنه يدرك أهمية عدن ويعمل مع الحكومة على إعادة بناء المؤسسات، مؤكدًا أن واشنطن لا تدعم الجماعات التي تسعى إلى تقسيم اليمن، معبرًا عن أمله في إعادة فتح سفارة بلاده في صنعاء باعتبارها عاصمة البلاد.

وأعرب السفير الأمريكي، عن تشاؤمه بشأن التأخيرات والمماطلات من جانب ميليشيات الحوثي في تنفيذ اتفاق السويد.