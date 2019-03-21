تعرف على #أسعار_العملات العربية والأجنبية مقابل #الريال_السعودي اليوم الخميس

صحيفة الخليج الالكترونية تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقابل الريال السعودي، وفيما يلي أسعار العملات العربية مقابل العملة المحلية. جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.2171 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.6061 جنيه مصري درهم إماراتي 1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي جنيه سوداني 1 جنيه سوداني = 0.0788 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 12.6912 جنيه سوداني دينار جزائري 1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 31.5709 دينار جزائري دينار بحريني 1 دينار بحريني = 9.9481 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1005 دينار بحريني دينار عراقي 1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 316.1087 دينار عراقي دينار أردني 1 دينار أردني = 5.2973 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1888 دينار أردني دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.3539 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0809 دينار كويتي ليرة لبنانية 1 ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 400.5626 ليرة لبنانية دينار ليبي Advertisements 1 دينار ليبي = 2.7042 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3698 دينار ليبي درهم مغربي 1 درهم مغربي = 0.3920 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.5508 درهم مغربي ليرة سورية 1 ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 137.3150 ليرة سورية شلن صومالي 1 شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 153.2611 شلن صومالي ريال عماني 1 ريال عماني = 9.7416 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني ريال قطري 1 ريال قطري = 1.0301 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9708 ريال قطري دينار تونسي 1 دينار تونسي = 1.2448 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.8033 دينار تونسي ريال يمني 1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 66.7387 ريال يمني أما العملات الأجنبية مقابل الريال فسجلت كما يلي: دولار أمريكي 1 دولار أمريكي = 3.7505 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي يورو 1 يورو = 4.2845 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2334 يورو جنيه أسترليني 1 جنيه أسترليني = 4.9559 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2018 جنيه أسترليني.

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