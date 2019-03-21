الحبوب: طرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير علفي

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الأولى لهذا العام 2019 م لاستيراد كمية 720.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة “مايو- يونيو 2019م”، موزعة على 12 باخرة بواقع 10 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر وباخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي.

Advertisements

وبيّن محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.