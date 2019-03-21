- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها الأولى لهذا العام 2019 م لاستيراد كمية 720.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة “مايو- يونيو 2019م”، موزعة على 12 باخرة بواقع 10 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر وباخرتين لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وبيّن محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المناقصة تأتي امتدادًا لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.
كانت هذه تفاصيل خبر #الحبوب: طرح مناقصة لاستيراد 720 ألف طن شعير علفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.