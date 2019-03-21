كلية_الملك_فهد_الأمنية تعلن عن فتح باب القبول على #رتبة_جندي

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للعام الهجري 1440هـ على رتبة “جندي” بالمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية. وأوضحت أن التقديم يبدأ من يوم الأحد الموافق 17/ 7/ 1440هـ، مشيرة إلى أن التسجيل على الوظائف عبر بوابة “أبشر– توظيف” على الرابط https://jobs.moi.gov.sa.

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