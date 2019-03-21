شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر حتى 9 مساء.. تنبيه بأمطار غزيرة متوقعة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وذلك على منطقة الباحة ومحافظاتها.
ويشمل التنبيه مدينة الباحة ومحافظات المندق والمخواة والأجزاء المجاورة لها، حيث تستمر الحالة إلى الساعة التاسعة مساءً.
وأطلق الدفاع المدني بالباحة تحذيراته للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، مشدداً على أهمية الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول، مبيناً أن جميع منسوبي الدفاع المدني في خدمتهم على الرقم ٩٩٨وعلى مدار الساعة.
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