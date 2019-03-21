سفير #أمريكا يلقي باللوم في تعثر اتفاق سلام #اليمن على "مماطلات" الحوثيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تويلر

ألقى السفير الأمريكي لدى اليمن باللائمة اليوم الخميس على الحوثيين في تعثر تنفيذ اتفاق سلام برعاية الأمم المتحدة في ميناء الحديدة الرئيسي وقال إن أسلحتهم تمثل خطرا على دول المنطقة.

وقال السفير ماثيو تويلر في مؤتمر صحفي أذيع تلفزيونيا من مدينة عدن الجنوبية إن الولايات المتحدة تشعر "بإحباط بالغ" لما وصفه بمماطلات الحوثيين في تنفيذ الاتفاقات، مضيفا أنها لم "تفقد الأمل" في إمكانية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات سلام جرت في ديسمبر كانون الأول الماضي.