انت الان تتابع الحزب الحاكم بالجزائر يدعم الاحتجاجات: نحن مع الشعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
احتجاجات الجزائر
أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، اليوم الأربعاء، دعمه لـ«مسيرات الشعب»، في حين أعطى الجيش أقوى مؤشر على نأيه بنفسه عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذ يعد هذان التطوران استجابة غير مسبوقة من الحزب الحاكم والجيش لمطالب الشارع الذي يشهد مظاهرات مستمرة منذ أكثر من شهر للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة، وقال منسق هيئة تسيير جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، خلال اجتماعه مع المحافظين في مقر الحزب بالجزائر العاصمة، إن «الحزب مع الشعب ومع السيادة الشعبية».
وأضاف بوشارب، أن قيادة الحزب «تحيي المسيرات الشعبية التي كانت سلمية»، مؤكدا أن الحزب «كان دائما مع كلمة الشعب، وكان شعاره دائما من الشعب وإلى الشعب»، بحسب سكاي نيوز. وقال الفريق أحمد قايد صالح، إن الجزائريين، عبروا عن أهداف نبيلة، في الوقت الذي يواجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
وأضاف بوشارب، أن قيادة الحزب «تحيي المسيرات الشعبية التي كانت سلمية»، مؤكدا أن الحزب «كان دائما مع كلمة الشعب، وكان شعاره دائما من الشعب وإلى الشعب»، بحسب سكاي نيوز.
وقال الفريق أحمد قايد صالح، إن الجزائريين، عبروا عن أهداف نبيلة، في الوقت الذي يواجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضغوطا متنامية من المحتجين كي يتنحى.
وتعد تصريحات رئيس الأركان الجزائري، التي نقلتها وسائل إعلام جزائرية محلية، أقوى مؤشر حتى الآن على أن الجيش ينأى بنفسه عن الرئيس بوتفليقة، الذي تراجع مؤخرا عن الترشح لولاية خامسة تحت ضغط الاحتجاجات.
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من انتقاد حزب جزائري كبير يدعم بوتفليقة منذ وقت طويل الرئيس، لسعيه البقاء في السلطة، في صفعة جديدة للنخبة الحاكمة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية.
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