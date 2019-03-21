وفقًا لدراسات عالمية.. خمس علامات تستوجب ترك العمل فورًا

تشير الدراسات التي نشرها موقع "care2"، إلى أن الأشخاص الذين يحبون وظائفهم يكونون أكثر إنتاجية ونجاحًا في العمل بالتأكيد، ولكن على الجانب الأخر قد يجعلك عدم الرضا فى العمل أيضًا مريضا، وهناك بعض العلامات والتغيرات التى قد تطرأ على جسمك وصحتك تستدعى ترك الوظيفة فورا.

وفيما يلي 5 علامات إذا ظهرت تتطلب التخلي عن العمل، أو على الأقل إجراء بعض التغييرات.

- اكتساب الوزن الزائد

إذا كانت وظيفتك تتسبب فى اكتسابك المزيد من الوزن فهى أولى العلامات على تأثير العمل السلبى على صحتك، فقد أظهرت الدراسات أن العمل قد يحرمك من الطاقة التي تحتاجها لاتخاذ خيارات غذائية جيدة وممارسة الرياضة.

- الشعور بالتوتر والإجهاد

الإجهاد في العمل هو حالة سلبية تؤثر في معظم الوقت على الكثير نتيجة عدم التقدير فى معظم الأحيان، وإن كنت تعمل بجد وتشعر بالتقدير في العمل وترى أن جهودك تؤتي ثمارها، فلا تتعرض للضغوط

ولكن إذا تم معاملتك بشكل سيء أو إذا لم يتم تقدير أي شيء تفعله في العمل، ستبدأ فى الشعور بالإحباط والقلق والاكتئاب دائما، وقد أظهرت الدراسات أن الإجهاد في مكان العمل يؤذي الجهاز المناعي ويزيد من خطر الاكتئاب.

- مواجهة مشاكل فى حياتك الجنسية

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واحدة من أسوأ الأشياء في العمل أنه قد لا ينتهى وبالتالى قد يؤثر على حياتك الزوجية كلها، وأظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يبذلون معظم الوقت في العمل لديهم حياة جنسية أقل، وقد وجد الباحثون رابطًا واضحًا بين العلاقة الجيدة مع زوجتك وصحتك.

- مواجهة مشاكل في النوم

غالبًا ما يجد الأشخاص الذين يواجهون ضغوط في العمل صعوبة في النوم ، حيث يستمروا فى التفكير ومتابعة العمل فى المنزل، وتستمر المخاوف في التفكير حتى عندما يحين وقت النوم، وهوأمر سيء لصحتك لأن النوم يعيد الجسم ويقوي جهاز المناعة.

- إذا كنت تمرض كثيرًا

كره العمل يزيد بشكل مباشر من خطر إصابتك بالمرض، ووجدت إحدى الدراسات التي شملت 20 ألف ممرضة أمريكية أن الممرضات غير الراضيات في العمل كن أكثرعرضة للإصابة بالمرض، خاصة بعض الأمراض الخطيرة مثل بعض أشكال السرطان وأمراض القلب والسكر من النوع الثاني.