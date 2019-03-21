طقس غائم على معظم أنحاء البحرين مع فرصة لتساقط أمطار

أفادت إدارة الأرصاد الجوية أن الطقس المتوقع في مملكة البحرين اليوم الخميس غائم أحياناً مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة في وقت لاحق من بعد الظهيرة.

الرياح: شمالية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 الى 18 عقدة أحياناً خلال النهار، مع هبات قد تصل الى 35 عقدة في وقت لاحق بعد الظهيرة.

وحذرت الأرصاد الجوية من هبات شديدة السرعة داعية الى أخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 الى 4 أقدام في عرض البحر، وقد يصل الى 8 أقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة : العظمى 24 درجة مئوية.. والصغرى 15 درجة مئوية.