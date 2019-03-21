النرويج تفتتح أول مطعم تحت الماء في أوروبا

افتتحت النرويج أول مطعم أوروبي تحت الماء، كتجربة فريدة من نوعها تحدث للمرة الأولى. تقدم للمطعم النرويجي الجديد أكثر من 7000 زبون، بطلب حجوزات من أجل تجربة تناول الطعام بين الأسماك. وذكرت وكالات أنباء عالمية إن المطعم تم افتتاحه فى جنوب النرويج ويسمى "اندر" أو أسفل، وتعنى بالنرويجية "أعجوبة". Advertisements المطعم تم تصميمه من خلال شركة هندسة معمارية نرويجية صممت دار الأوبرا فى أوسلو عاصمة النرويج، ويتكيف بناء المطعم مع الطقس القاسى فى النرويج، وصمم بطريقة ليتحمل الأمواج. الوجبة الكاملة تشمل 18 صنفاً مصنوعة من مكونات محلية ومأكولات بحرية، وتصل إلى 430 دولاراً أمريكياً للفرد الواحد مع المشروبات. وقال أحد ملاك المطعم الهدف من وراء هذا المطعم، جذب 50% من الزبائن الذين يتناولون الطعام هناك لقضاء الليل فى فندق يمتلكه أيضاً، متوقعاً أن يزور المطعم نحو 12 ألف شخص سنويا.

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