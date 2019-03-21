إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين بينهم المشتبه بتنفيذه عملية شمال الضفة الغربية

دبي - بواسطة محمد فارس © Fornito da Euronews SA

قال جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، إن القوات الإسرائيلية قتلت، أمس الثلاثاء، فلسطينيا يشتبه بتنفيذه عملية طعن وهجوما بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة، قبل يومين.

وأضاف الجهاز أن الفلسطيني قُتل بعد أن فتح النار على القوات الإسرائيلية التي توجهت للقبض عليه، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص في الاشتباك، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.

وفلسطينيان آخران

وفي واقعة منفصلة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين آخرين قتلا برصاص الجنود الإسرائيليين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن التقرير قيد البحث.

وكانت أنباء أفادت يوم الأحد بأن فلسطينيا طعن جنديا حتى الموت عند مفترق طرق قرب مستوطنة "أرييل"، ثم خطف بندقيته وفتح النار في موقع الحادث، مما أسفر عن مقتل حاخام إسرائيلي وإصابة جندي آخر.

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ونفذ فلسطينيون، لا ينتمي كثير منهم لفصائل مسلحة، موجة هجمات بالضفة الغربية في أواخر 2015 و2016، لكن وتيرة هذه الهجمات تراجعت منذ ذلك الحين.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967، ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في الضفة وقطاع غزة، على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وانهارت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014.