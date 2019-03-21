- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
قال جهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، إن القوات الإسرائيلية قتلت، أمس الثلاثاء، فلسطينيا يشتبه بتنفيذه عملية طعن وهجوما بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة، قبل يومين.
وأضاف الجهاز أن الفلسطيني قُتل بعد أن فتح النار على القوات الإسرائيلية التي توجهت للقبض عليه، فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شخص في الاشتباك، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.وفلسطينيان آخران
وفي واقعة منفصلة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فلسطينيين آخرين قتلا برصاص الجنود الإسرائيليين قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن التقرير قيد البحث.
وكانت أنباء أفادت يوم الأحد بأن فلسطينيا طعن جنديا حتى الموت عند مفترق طرق قرب مستوطنة "أرييل"، ثم خطف بندقيته وفتح النار في موقع الحادث، مما أسفر عن مقتل حاخام إسرائيلي وإصابة جندي آخر.
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
الكويت: نثق بأصدقائنا في أمريكا للوصول إلى اتفاق سلام مقبول في المنطقة
الكويتEuronews Arabia
-
زلزال قوي يضرب تركيا ولا أنباء عن ضحايا
أخبارEuronews Arabia
-
من هو رئيس كازخستان الجديد الذي يقترح تغيير اسم العاصمة أستانة إلى "نور سلطان"؟
آسياEuronews Arabia
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التالي في المشاهدة
التالي
للمزيد على يورونيوز:مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة بإطلاق نار في الضفة الغربية شاهد: القوات الإسرائيلية تهدم بيت أسير فلسطيني غربي رام الله
ونفذ فلسطينيون، لا ينتمي كثير منهم لفصائل مسلحة، موجة هجمات بالضفة الغربية في أواخر 2015 و2016، لكن وتيرة هذه الهجمات تراجعت منذ ذلك الحين.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967، ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة في الضفة وقطاع غزة، على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية. وانهارت محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين بينهم المشتبه بتنفيذه عملية شمال الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.